ハーバー、メイクの上から使えるラベンダーの香りの日中用ミスト化粧水発売
ハーバー研究所は4月20日、天然ラベンダー精油を配合した日中用ミスト化粧水「スクワランスパローション(ラベンダー)」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
スクワランスパローション(ラベンダー)
同商品は、ラベンダー精油がやさしく香る、日中用ミスト化粧水。
従来品よりも細かく均一なミストを実現しており、メイクの上からでも手軽に使用できる。美肌の湯として知られる岡山県「湯原温泉」の温泉水をはじめ、スクワラン、ヒアルロン酸、セラミドNPといった保湿成分を贅沢に配合し、独自の技術で微粒子化することで、うるおいが角質層のすみずみまで浸透してバリア機能を保護する。
チリやほこりなどの外的刺激から肌を守るスキンプロテクト機能も備えた。スリムな容器で持ち運びにも適しており、乾燥が気になる時にラベンダーの香りと共に潤いを補給できる。
価格は60mL入りで1,540円。
