ハーバーの人気「スクワクレンジング」に、天然ラベンダーの香りが新登場
ハーバー研究所は4月20日、「スクワクレンジング(ラベンダー)」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
スクワクレンジング(ラベンダー)
同商品は、同社の定番のメイク落としにラベンダーの香りをプラスしたクレンジング剤。スクワランなどの保湿成分を配合しており、肌を柔らかく整えながら毛穴に詰まった角栓まで洗い流す。
とろみのあるオイルはメイクとの馴染みが良く、肌への摩擦を抑えてメイクを落とすことができる。すっきり落ちるのにつっぱらず、つるつるした洗い上がりが特徴とのこと。濡れた手でも使用でき、ダブル洗顔も不要。ラベンダーの心地よい香りに包まれながら、肌のお手入れができる。
価格は120mL入りで2,200円。
