·¦ÄÍ°¦Î®¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤ÏÎäÂ¢¸Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¸«¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦·¦ÄÍ°¦Î®¡Ê£²£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É£Â£Ï£Ó£Ó¤Î¡Öà£Â£Ï£Ó£Ó¡¡£Ó£Å£Ì£Å£Ã£Ô£Å£Ä¡¡£Â£Ù¡¡£Ó£È£Ï£È£Å£É¡¡£Ï£È£Ô£Á£Î£Éá¡¡£Ð£ò£å£ó£ó¡¡£Ð£ò£å£ö£é£å£÷¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡·¦ÄÍ¤Ï¡¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡Ö¤³¤ìÃå¤Ê¤¬¤éÌîµå¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ÌÀÆü³«Ëë¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Á°Âç²ñ¤Ï¸åÄÉ¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£²ÈÂ²¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·¦ÄÍ¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ê²ÈÂ²¤¬Ìîµå´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¡ËÃÎ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡Ä¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤«¤Ê¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¡Ø¤É¤¦¤»¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¡Ù¡£°ìÆü°ìÆü¤¬¿ÍÀ¸¡×¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¶¥±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¤¿¤À¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÉáÃÊ¡¢¿Í¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡ÊµÒ¿Í¤Ë¡ËÎäÂ¢¸Ë¤Ë³¨¤äÌ¾Á°¡¢ÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ò¸«¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£