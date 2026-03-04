ハーバー、天然ラベンダー精油配合の美容オイル「ラベンダースクワラン」発売
ハーバー研究所は4月20日、天然ラベンダー精油を配合した美容オイル「ラベンダースクワラン」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売する。
左から「ラベンダースクワラン」15mL、30mL
同商品は、定番のスクワランにラベンダー精油をプラスしたもので、オイルとは思えないほどサラリとした軽い感触が特徴。ベタつかず、肌へ素早くなじんで角質層まで浸透する。
化粧水で水分を補給した後に1滴なじませるだけで、水分と油分のバランスを整え、ふっくらとした肌に導く。乾燥などの外的刺激から守り、キメの整った肌を保つ。ラベンダーの心地よいさわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができる。
価格は15mLが1,650円、30mLが2,970円。
左から「ラベンダースクワラン」15mL、30mL
同商品は、定番のスクワランにラベンダー精油をプラスしたもので、オイルとは思えないほどサラリとした軽い感触が特徴。ベタつかず、肌へ素早くなじんで角質層まで浸透する。
化粧水で水分を補給した後に1滴なじませるだけで、水分と油分のバランスを整え、ふっくらとした肌に導く。乾燥などの外的刺激から守り、キメの整った肌を保つ。ラベンダーの心地よいさわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができる。
価格は15mLが1,650円、30mLが2,970円。