YGエンタ、TREASURE以来約6年ぶりとなる新ボーイズグループ誕生へ！今秋デビュー予定

YGエンターテインメント（以下、YG）が主要アーティストの活発な活動と新人グループのデビューを同時に進める「特別な1年」を予告し、グローバルファンの期待を高めている。

YGは3月4日、公式ブログに「2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT」を公開した。

【注目】BIGBANG、デビュー20周年グローバルツアー開催へ

今年予定されている所属アーティストの活動プランについてヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが語ったインタビューとともに、現在準備中の新人グループに関するロードマップを公開した。

まずYG側は字幕を通じて「2026年秋を目指して、新しいボーイズグループを準備している」と伝えた。昨年、ヤン総括はデビューを念頭に置いた男子練習生チームの存在を明かし、「彼らを分析し続けている。来年には必ず1チームをデビューさせたい」との意欲を示していた。

（画像＝YGエンターテインメント）

これにより、YGはTREASURE以来約6年ぶりに新しいボーイズグループを披露することになる見通しだ。

また、4人組の新人ガールズグループ「NEXT MONSTER（仮称）」の輪郭もより鮮明になった。昨年、パフォーマンスと歌唱映像ですでに完成された実力を見せていたEVELLI（イベリ）とCHANYA（チャンヤ）に続き、残る2人のメンバーを公開することを予告した。

YGは今回の映像で、BIGBANGのデビュー20周年ツアー、BABYMONSTERとTREASUREのカムバックについても言及した。新人グループのデビュープロジェクトも並行して進めるだけに、今年、彼らがK-POP市場を縦横無尽に駆け巡ることで発生するシナジーに期待がかかる。

あわせてヤン総括は、昨年からアルバムの制作期間短縮と、継続的な新規IPの発掘を目標に内部システムを改善してきた。すべての準備が整ったことで、2026年はその変化の出発点となる見込みだ。

YG側は「これまで準備してきた成果をより輝かせ、1年を通じて皆様に嬉しいニュースをお届けしたい」「新世代をリードするアーティストたちに期待してほしい」と伝えた。

なお、YGエンターテインメントは今年、BIGBANGのデビュー20周年記念ツアーの開催を確定させ、厚い信頼関係をもとにメンバーたちと「YGファミリー」として同行する。ヤン総括は「完璧で素晴らしい公演を作るため、YGスタッフ一同、最善を尽くす」と語った。

（記事提供＝OSEN）