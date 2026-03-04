SNSに聖書の言葉　中東戦火拡大で“ドバイ在住”の元K-POPアイドルに心配殺到、夫はサッカー選手

アメリカ・イスラエルとイランの武力衝突が続くなか、ドバイ在住の元K-POPアイドルをめぐり、心配の声が相次いでいる。

心配されているのは、ガールズグループT-ARA出身のソヨンだ。

【写真】ソヨン、夫と“濡れ髪”のプールサイドSHOT

アメリカとイスラエルが、イラン国内の反政府デモ勢力への支援および核兵器開発プログラムの根源的遮断を目的に、イランへ先制攻撃を加え、すでに多数の死者が出ている。

イランの報復攻撃により、中東全域で戦火が拡大している。UAE、カタール、バーレーンなど湾岸諸国の外相らは緊急会合を開き、イランを強く非難するとともに、軍事的対応に踏み切る可能性があると警告した。

中東全域で戦争リスクが高まるにつれ、同地域に居住する在留韓国人への懸念も強まっている。

こうしたなか、サッカー選手チョ・ユミンと結婚し、現在アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに居住している元T-ARAメンバーのソヨンを案じる声も強まっている。

（写真＝ソヨンInstagram）チョ・ユミン（左）とソヨン

ファンの懸念が広がるなか、ソヨンは自身のSNSストーリーに、「イエスは再び言われた。わたしは世の光である。わたしに従う者は闇の中を歩まず、命の光を持つ」「勝つ力も共に与えてくださった」「海に落ちねば、山に登らねば、御言葉どおりに生きねば、子として生きねば、両手の恵みを経験できない」「神の恵みが私の鍛錬を追っている」といった聖書の一節を相次いで投稿し、心境をうかがわせた。

ソヨンは2022年11月にチョ・ユミンと結婚。夫のシャールジャFC移籍に伴い、現在ドバイで暮らしている。

（記事提供＝OSEN）

◇ソヨン プロフィール

1987年10月5日生まれ。本名パク・ソヨン。韓国・ソウル出身。2009年にガールズグループT-ARAのメンバーとしてデビュー。2017年に所属事務所との契約更新をせずグループを脱退し、以降はソロとして活動。2021年にシングル『They Are All The Same』『Interview』をリリースしたほか、映画やドラマのOSTにも参加した。9歳年下の元サッカー韓国代表DFチョ・ユミンと2019年より交際を始め、2022年1月に結婚を発表。同年11月に結婚式を挙げた。現在は夫がUAEでプレーする関係で、自身もドバイに居住している。