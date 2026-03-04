ロイヤルホスト、苺×不知火の春パフェ4種発売　人気のブリュレパフェやヨーグルトジャーマニーが春仕様に

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は3月4日から、旬の国産苺と熊本県産の柑橘「不知火（しらぬい）」を組み合わせた季節限定デザート4種の販売を開始した。

全国の「ロイヤルホスト」213店舗で取り扱う。販売期間は5月中旬まで。

■ラインアップ（価格はすべて税込）

〈1〉苺と不知火のブリュレパフェ（1,738円）

〈2〉苺と不知火のヨーグルトジャーマニー（1,518円）

〈3〉苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜（1,298円）

〈4〉苺と不知火のプチパフェ（単品825円、セット＋660円）

ロイヤルホストの季節デザートの中でも、例年高い人気を誇る「苺デザート」。1月から展開している第1弾に続き、3月からは第2弾として「Spring Harmony」をテーマに掲げる。旬の苺と柑橘「不知火」を初めて組み合わせ、春らしい味わいに仕上げた。

熊本県産の柑橘「不知火（しらぬい）」

今回、苺と合わせるのは熊本県産の柑橘「不知火」。不知火は、清見オレンジと中野3号ポンカンを掛け合わせた品種で、爽やかな酸味と甘みのバランス、みずみずしい果肉感が特長とされる。

また同社は、今回の季節限定デザート4種に合わせた紅茶のペアリングも提案。ドリンクバーで提供している茶葉ブランド「TEARTH（ティーアース）」シリーズから、それぞれのデザートの味わいを引き立てる組み合わせを紹介している。

◆苺と不知火のブリュレパフェ

人気のブリュレパフェが、2ndシーズンでは春仕様で登場。表面をカリッとキャラメリゼした濃厚なクレームブリュレに、旬の甘酸っぱい苺と不知火、ピーカンナッツ、塩キャラメルアイス、ホイップクリーム、ストロベリーソルベ、バニラアイスクリームを重ねた。

最下層には不知火とミント＆レモングラス風味のゼリーを配し、春らしい爽やかな余韻を残す構成とした。

【この記事の画像(9点)を見る】苺と不知火のブリュレパフェ、苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜 など

おすすめの紅茶は「イングリッシュブレックファースト」。

◆苺と不知火のヨーグルトジャーマニー

定番デザート「ヨーグルトジャーマニー」を春仕様にアレンジ。苺と不知火に、ストロベリーソルベ、バニラアイスクリーム、フルーツグラノーラ、カシスクリームアイスを重ね、ブルーベリーソースとヨーグルトで仕上げた。

中間層に忍ばせたカスタードのまろやかな甘みが、苺と不知火の甘酸っぱさを包み込む。酸味と甘味のバランスに配慮した一品。

おすすめの紅茶は「カモミール」。

◆苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜

苺の赤、不知火のオレンジ、ミントの緑が映える春らしい彩りのパフェ。グラスに沿って苺と不知火を並べ、ストロベリーソルベ、ホイップクリーム、フルーツグラノーラ、カスタード、ストロベリーソースを重ねた。

仕上げにシナモンパウダーを振りかけることで、スパイシーな香りが甘酸っぱい味わいを引き立てるという。

おすすめの紅茶は「ジャスミン」。

【画像】苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜、苺と不知火のプチパフェ

◆苺と不知火のプチパフェ

旬の苺と不知火に、ホイップクリーム、バニラアイスクリーム、ミント＆レモングラス風味ゼリーなどを重ねた小ぶりのパフェ。食後に少量のデザートを楽しみたい人向けの商品。

単品385円（税込）以上を注文した場合、プラス660円で注文できる。また、スペシャルセット、ケールサラダ・デザートセット、スペシャルランチを注文した場合は、プラス440円でセットデザートを本商品に変更可能。

おすすめ紅茶は「イングリッシュブレックファースト」。