SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、『HYPE VIBES』が発売5カ月でオリコン1位に“返り咲き”！

SEVENTEENのユニット、エスクプス×ミンギュによる1stミニアルバムが、発売から約5カ月を経て再び日本オリコンの頂点に返り咲いた。

3月3日のオリコン発表によると、1stミニアルバム『HYPE VIBES』が「デイリーアルバムランキング」（3月2日付）で1位を獲得。先月、日本の2都市で開催された「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」の爆発的な熱気が、異例のチャート逆走劇を後押しした形だ。

【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット

昨年9月29日にリリースされた『HYPE VIBES』は、韓国内外で快進撃を続け、累計販売数100万枚突破を目前に控えている。

本作は発売当時、K-POPユニット史上最多となる初動販売数を塗り替えただけでなく、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」でもユニット史上最高位を記録するなど、世界規模のポテンシャルを見せつけてきた。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）、エスクプス

日本国内の人気も凄まじい。発売初日に出荷枚数10万枚を突破し、日本レコード協会からゴールドディスク「ゴールド」認定を受けたほか、オリコン「週間アルバムランキング」および「週間合算アルバムランキング」でも首位を席巻。愛知、千葉の2都市計4公演で開催されたライブも全席完売し、圧倒的な人気を証明した。この熱狂は、4月24日から行われる台湾・高雄アリーナ公演へと引き継がれる。

また、2月27日に発表されたSEVENTEENの新曲『Tiny Light』も好反応を得ている。同曲は公開直後、日本AWAミュージックのリアルタイムチャート「THE HOT 100」で1位に直行したのに続き、オリコンの「デイリーデジタルシングルランキング」（2月27日付）でも3位にランクインした。

この楽曲は、来月Netflixを通じて全世界独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』パート2のエンディング主題歌にも起用されている。

（記事提供＝OSEN）

エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。