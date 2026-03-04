バーミキュラが冷凍食品事業に初参入!「冷凍スープ」の先行予約開始、全国のスーパーにも販路拡大予定/「冷凍ミールキット」は4月中旬頃発売

老舗鋳造メーカーの愛知ドビーは、鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」で調理する冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI(バーミキュラ フローズンデリ)」を発売する。冷凍食品事業への参入は初めてだという。

第1弾として、3月18日にバーミキュラで無水調理し素材本来の味を引き出した「冷凍スープ」5種を発売する。第2弾として、4月中旬頃に、バーミキュラ鍋に冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで完成する「冷凍ミールキット」を発売予定。

第1弾の冷凍スープは、発売に先立ち3月4日から、バーミキュラ公式オンラインショップにて先行予約を開始している。3月18日からはバーミキュラ フラッグシップショップ(愛知県名古屋市･東京高輪)にて販売し、順次全国のスーパーなど販路を拡大する。

【商品画像はこちら】国産野菜を使用しバーミキュラの無水調理で素材本来の味を引き出した「冷凍スープ」は、にんじんや4種きのこ、焼きとうもろこしのポタージュなど全5種

〈冷凍食品第1弾 VERMICULAR FROZEN DELI SOUP〉

「VERMICULAR FROZEN DELI SOUP」は、すべてのメニューを専属シェフが開発している。バーミキュラで無水調理し、素材本来の旨みを引き出したスープは、野菜のカットから無水調理･真空圧縮･梱包まで、名古屋の工場にて手作業で丁寧に仕上げている。使用する野菜は、可能な限り国産素材を厳選し、着色料･保存料･うま味調味料は不使用だという。

ラインアップは、以下の5種類。単品のほか、全ラインアップが試せる5個セットや、ギフトとしても選びやすい8個セットなども用意している。

◆にんじんをまるごと味わうポタージュ

1袋(180g)、税込616円

無水調理でにんじんの甘みをしっかりと引き出した。素材のうまみを、まっすぐに味わえる。

原材料:人参(国産)、牛乳(国内製造)、バター(北海道産)、食塩(一部に乳成分を含む)

◆飴色玉ねぎと焦がしバターの濃厚スープ

1袋(180g)、税込702円

バーミキュラの無水調理で玉ねぎの甘みを際立たせ、焦がしバターの香りとコクが広がる味わい。パンと合わせるのがおすすめだという。

原材料:玉ねぎ(国産)、バター(北海道産)、ナチュラルチーズ(オーストラリア製造)、食塩(一部に乳成分を含む)

◆焼きとうもろこしの香ばしポタージュ

1袋(180g)、税込724円

無水調理で甘みを凝縮させたトウモロコシを焼きつけて、香ばしさを加えた。豊かな粒感と深い甘み、香ばしさが特徴。

原材料:とうもろこし(国産)、牛乳(国内製造)、玉ねぎ(国産)、バター(北海道産)、食用サフラワー油、食塩(一部に乳成分を含む)

◆4種きのこのなめらかポタージュ

1袋(180g)、税込853円

バーミキュラの無水調理で4種のきのこの香りとうまみを凝縮した。ひと口ごとに奥行きを感じる、濃厚で満足感のある味わい。

原材料:牛乳(国内製造)、しめじ(国産)、玉ねぎ(国産)、椎茸(国産)、マッシュルーム(国産)、えのき(国産)、バター(北海道産)、オリーブオイル、にんにく、食塩、タイム(一部に乳成分を含む)

◆ごろごろ野菜の食べるミネストローネ

1袋(180g)、税込842円

無水調理で6種の野菜の甘みとコクを凝縮した。パスタ入りで満足感のある仕立て。

原材料:トマト(イタリア産、国産)、玉ねぎ(国産)、ズッキーニ(国産)、セロリ(国産)、ベーコン、人参(国産)、なす(国産)、マカロニ、オリーブオイル、砂糖、食塩、フェンネル、オレガノ/調味料(有機酸)、くん液、酸化防止剤(V.C)、ラック色素、pH調整剤、メタリン酸Na(一部に小麦･大豆･豚肉を含む)

〈冷凍食品第2弾 VERMICULAR FROZEN DELI MEAL KIT〉

第2弾として、4月中旬頃に、バーミキュラ鍋に冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで完成する「冷凍ミールキット」の発売を予定している。

料理の中でも手間のかかる工程をあらかじめ調理済みで提供するため、鍋に入れて20〜30分火にかけるだけで完成する。献立を考える･具材を買う･切る･下ごしらえをするといった手間が不要で、調理に時間を割けない人や料理に自信がない人でも、お店で食べるような味を気軽に楽しめる。

4月中旬発売予定の「VERMICULAR FROZEN DELI MEAL KIT」第1弾では、定番料理をラインアップする。作る頻度の高い定番メニューで、バーミキュラ ミールキットのおいしさと便利さを体験してもらうことがねらい。今後はご馳走料理やおもてなし料理へとラインナップを広げる予定だという。

VERMICULAR FROZEN DELI MEAL KIT イメージ

〈愛知ドビー･VERMICULARについて〉

1936年創業の愛知ドビーは、愛知県名古屋市の老舗鋳造メーカー。3代目の兄弟の『町工場から世界最高の製品を作りたい』という思いから、2010年、メイド･イン･ジャパンの鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」が誕生した。『手料理と、生きよう。』をブランドスローガンに掲げている。

■VERMICULAR 公式サイト