【From Editors】Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」第9回。小島健さんの“最強漢”な魅力を感じた撮影裏話

昨年5月から始動したAぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」。3月4日発売の雑誌『anan』2486号に掲載の連載第9回には、個人YouTubeも開設し、ますますクリエイティブへの情熱ほとばしる小島健さんが登場します。

Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」は、メンバーに合わせたファッションテーマを設け、フォトグラファーやスタイリストによって新しい魅力を発掘する「Aぇ! SHOOTING」、個性を表すような特定のテーマについて深く語ってもらう「Aぇ! TALK ROOM」、いろいろなカルチャーにトライする「Aぇ! CHALLENGE」で構成されています。

「Aぇ! SHOOTING」のテーマは「ボウタイStyle」。撮影時の襟足が少し長いヘアスタイルを活かして、これまでの小島さんとはまた違ったイメージのスタイリングで撮影しました。プライベートでは全く着ることがないというフェミニン要素のある衣装もバッチリ着こなす姿は、さすがの一言。元々のハンサム顔によって、中性的なスタイリングがよりオシャレに、深みを増して表現され、1枚1枚がまるで絵画のような芸術的なショットになりました。

「Aぇ! CHALLENGE」では、本格的なカメラでワンちゃんを撮影。小島さんには、ボストンテリアのエースくんを撮影してもらいました。スタジオ入りすると、「今日はよろしくお願いします」とエースくんに向き合って丁寧にご挨拶する礼儀正しい小島さん。撮影が始まると、優しい笑顔で頭をなでなで。エースくんの可愛い動きや表情に、思わず愛おしそうに笑い声を漏らす場面も。迷うことなく速攻でお気に入りの写真を絞っていき、ベストショットに選んだ写真からも、小島さんの楽しい感性が伝わってきました。

インタビューでは、撮影時はまだ情報解禁前だった個人YouTubeチャンネルへの思いや、 美しいと感じる友人たちのエピソードなど、小島さん独自の感性で日々を楽しむからこそのお話をたくさん伺いました。“Kozzy style”を大切にしつつ、グループに対する思いは、どこまでも健気で献身的。そんな漢気あふれるリーダーのロングインタビューも、ぜひお楽しみください。（HF）