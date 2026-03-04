「NINJA GAIDEN」（忍者龍剣伝）より「リュウ・ハヤブサ」がリボルテック アメイジング・ヤマグチで商品化詳細は近日公開予定
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ（忍者龍剣伝）】 3月4日 商品化発表
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」シリーズにて「リュウ・ハヤブサ（忍者龍剣伝）」の商品化を3月4日に発表した。
本商品はアクションゲーム「忍者龍剣伝」に登場した時の「リュウ・ハヤブサ」を立体化したもの。忍者装束に頭巾で隠した頭部などが再現されている。
詳細は近日公開を予定している。
海洋堂×#コーエーテクモゲームス 企画 第6弾
ハイスピード忍者アクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズより、『NINJA GAIDEN』（忍者龍剣伝）の『リュウ・ハヤブサ』が リボルテック アメイジング・ヤマグチ に登場‼
(C)1988 コーエーテクモゲームス All rights reserved.