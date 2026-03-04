【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ（忍者龍剣伝）】 3月4日 商品化発表

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」シリーズにて「リュウ・ハヤブサ（忍者龍剣伝）」の商品化を3月4日に発表した。

本商品はアクションゲーム「忍者龍剣伝」に登場した時の「リュウ・ハヤブサ」を立体化したもの。忍者装束に頭巾で隠した頭部などが再現されている。

詳細は近日公開を予定している。

(C)1988 コーエーテクモゲームス All rights reserved.