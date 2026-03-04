アイドルグループの「=LOVE」（イコールラブ、通称イコラブ）が2日、東京都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」発表会に出席した。

イコラブにとって初のテレビCMで、メンバーの佐々木舞香（26）は「何倍もかわいく撮ってもらえて、“ゲキ盛れ”です！」とアピールした。同キャンペーンはテレビCMのほか、ショート動画など若年層に向けてアプローチしていくという。

イコラブといえば、元AKB48の指原莉乃（33）がプロデュース。指原はAKB総選挙で2連覇、「恋するフォーチュンクッキー」でセンターを務めつつ、HKT48劇場支配人として後輩の育成にも携わり、HKTメンバーを全国区に。HKTでの実績から、17年にイコラブ、19年「≠ME」（ノットイコールミー、通称ノイミー）、22年に「≒JOY」（ニアリーイコールジョイ、通称ニアジョイ）」をプロデュースしている。イコラブを筆頭に、指原ブランドは女性ファンの多さでも定評がある。

元テレビ朝日のプロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

「指原さんと代々木アニメーション学院のコラボが時代に合っている。代々木アニメーション学院がつくことで、ボイストレーニングやトークなどもきちんとベースとなるトレーニングができます。ここに同性でアイドルの先輩にしかできない“指原さんならではの育成方針”が結果を生んだんだと思います。以前メンバーの大場花菜さんとお仕事させていただいたことがあるのですが、中学時代にいじめを受けて人前に出るのも怖かった彼女が、アイドルになって楽しくてしょうがない、指原さんあってこそだと涙ぐみながら語っていました。指原さんの細やかな指導が行き届いたメンバーたちはマインドに危うさがない。今、起用する側にとっても見る側にとっても大事なのは安心感。こうしたグループの“安心感”が公共事業にも起用される理由になっている。まさに指原さんは稀代のプロデューサーでしょう」

アイドル好きの指原が作った、指原にしか作り出せないアイドル観。時代がようやく指原に追いついたのかもしれない。

