『鬼滅の刃』まだまだ新たな特典配布！絵柄も解禁で大反響「ぎゃー！」「うわー、これは欲しい」
大人気アニメ『鬼滅の刃』の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな特典が発表された。３月7日(土)〜3月19日(木)に第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」、3月20日(金・祝)〜３月27日にフィナーレ特典第1弾、3月28日(土)〜4月9日(木)にフィナーレ特典第2弾を配布する。
【画像】怖すぎる！配布される新たな特典『猗窩座のクリアスタンド』
来場御礼入場者特典の第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」は、第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙も付属される。フィナーレ特典第1弾・第2弾の詳細は後日発表される。
また、今春に終映することから、今回の特典発表にネット上では「凄く寂しい。辛い。キツい。私にとって鬼滅は毎日の糧でもあった。仕事が辛くてもプラベで何かあっても頑張れた」「ぎゃーーーーー！」「先日、70枚以上あった我が家のムビチケをとうとう使い切ってしまいました…まさかこんなに特典が続くとは」「うわー、これは欲しいな」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
【画像】怖すぎる！配布される新たな特典『猗窩座のクリアスタンド』
来場御礼入場者特典の第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」は、第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙も付属される。フィナーレ特典第1弾・第2弾の詳細は後日発表される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優