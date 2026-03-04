『ごくせん俳優』脇知弘、ダイエットで103→93キロに 10キロ減量の最新ショットに驚きの声「わ！お顔がスッキリ!!」「めっちゃ痩せてる」「筋肉質になりましたよね」
ドラマ『ごくせん』などの代表作で知られる俳優・脇知弘（45）が3日、自身のインスタグラムを更新。「自分から言いますが。。。ダイエット中です笑」「103キロから93キロまで落としました」と10キロの減量に成功したことを明かし、近影を披露した。
【写真】「わ！お顔がスッキリ!!」「めっちゃ痩せてる」103キロ→10キロ減量した脇知弘
脇は、ジムらしき場所で撮影した自撮りショットをアップ。身長174センチで、10キロ減によって顔まわりなどがスッキリとした印象があるが、「ほとんど誰にも気づかれません」と嘆いていた。
コメント欄には「いや、痩せてますよぉ〜」「すごい!!」「えぇ〜めっちゃ痩せてる」「10キロすごいっすね」「わ！お顔がスッキリ!!びっくり」「筋肉質になりましたよね」「ムキムキになって来てますね」「体調管理、リバウンドに注意しながらゆっくりしぼって下さいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
