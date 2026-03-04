ももクロ百田夏菜子、水族館にサプライズ登場で会場どよめき 子どもたちも笑顔に
ももいろクローバーZの百田夏菜子が4日、東京・マクセルアクアパーク品川で行われた、『マクセルアクアパーク品川×ももいろクローバーZ』コラボコンテンツのお披露目の場に登場。ももクロの楽曲を使用したスペシャルドルフィンパフォーマンスが行われた後、百田が観客の前にサプライズで姿を現すと、会場からはどよめきが起こった。
【全身ショット】華やかな衣装で！サプライズ登場した百田夏菜子
百田が観客に手を振りながら登場すると、パフォーマンスを見ていたたくさんの子どもたちも笑顔に。ももクロとのスペシャルコラボパフォーマンスに百田は「本当にすごい！」と大興奮。
「イルカさんたちが私たちの曲に加わってくださっていて、私は特に『ココナツ』という曲の、私が歌う最後の“ナッツ”の音に合わせたダイナミックなジャンプと、イルカさんが私たちと一緒に歌ってくれるところがすっごくかわいくて。ずっと歌い続けてきている曲ではあるんですけど、新しいココナツができたなと思いました！」と喜びを語った。
『マクセル アクアパーク品川』では、きょう4日より、ももクロとのコラボレーションコンテンツを実施。ももクロとは、外出自が続いた2021年のコロナ禍に、休館中の館で無観客のライブを実施。大きな反響を呼び、その縁から今回のコラボレーションが実現した。
昨年ももクロが開催した『ハマの夜祭り番長名記念 ももクロのバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のライブ映像や音源とイルカたちのパフォーマンスが融合した「Splash!! イルカとバシャ騒ぎ」が行われるほか、メンバーカラーやモノノフ（ももクロのファン）をイメージした水槽展示が展開する。
【全身ショット】華やかな衣装で！サプライズ登場した百田夏菜子
百田が観客に手を振りながら登場すると、パフォーマンスを見ていたたくさんの子どもたちも笑顔に。ももクロとのスペシャルコラボパフォーマンスに百田は「本当にすごい！」と大興奮。
『マクセル アクアパーク品川』では、きょう4日より、ももクロとのコラボレーションコンテンツを実施。ももクロとは、外出自が続いた2021年のコロナ禍に、休館中の館で無観客のライブを実施。大きな反響を呼び、その縁から今回のコラボレーションが実現した。
昨年ももクロが開催した『ハマの夜祭り番長名記念 ももクロのバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のライブ映像や音源とイルカたちのパフォーマンスが融合した「Splash!! イルカとバシャ騒ぎ」が行われるほか、メンバーカラーやモノノフ（ももクロのファン）をイメージした水槽展示が展開する。