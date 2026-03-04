高橋ひとみ、52歳で“スピード婚”した年下夫との2ショット公開 仕事を終えた高橋を韓国までお迎え「優しいですね」「素敵な旦那さま」
俳優の高橋ひとみ（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。仕事で滞在していた韓国・ソウルから帰国したことを報告し、ソウルまで迎えにきた夫との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「素敵な旦那さま」年下夫との2ショットを公開した高橋ひとみ ※3枚目
高橋は「昨日、3月2日、舞台『千と千尋の神隠し』韓国ソウル公演の千穐楽を無事に終えて、2ヶ月ぶりに日本に帰ってきました」と報告し、空港での写真をアップ。「柚父さんがソウルまで迎えにきてくれました」と、愛犬・柚の“父”である高橋の夫がソウルまで迎えにきてくれたことを明かし、おそろいの黒いキャリーケースを引いた夫婦の2ショットを披露した。
この投稿には、「お帰りなさい お父さん待ちきれなくてお迎えかな」「パパさんもお留守番お疲れさまでした」「旦那様が韓国までお迎え〜お優しいですね」「素敵な旦那さま」「かっこよすぎてびっくりです」「柚パパ こっち向いて！」「袖ちゃん大喜びですね」などのコメントが寄せられている。
高橋は2013年11月に、外資系会社に勤務する年下の一般男性と、交際2週間でスピード結婚した。
