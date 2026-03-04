横澤夏子「忍たま乱太郎感たっぷり！」 長女&次女&三女の忍者修行姿を公開＆育児あるあるな瞬間に共感の声「すべて可愛すぎる」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が3日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）&次女（4）&三女（2）の忍者修行姿を公開し、愛らしい姿に反響が集まっている。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
「日光江戸村楽しすぎたのよー！」と書き出した横澤は、色とりどりの忍者服に身を包んだ娘たちの写真をアップ。ほほ笑ましい姿に「忍たま乱太郎感たっぷり！」「忍者修行したから帰ってきてもずっと忍者！」と、すっかり忍者になりきった子どもたちの様子を報告した。
しかし、「私はタレ系を食べさせる時、こういう顔にならない修行をしたい！」と、汚れを気にしてつい険しい顔になってしまう母としての切実な本音をポツリ。3人の子育てに全力投球する横澤ならではの「育児あるある」を披露している。
コメント欄には「後ろ姿もすべて可愛すぎる」「素敵」「本当に幸せで温かなひと時」「激しく共感」「きゃんわいぃー」「美味しいものあげてるのにこっちは険しい顔ですよね笑」などの声が多数寄せられていた。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
「日光江戸村楽しすぎたのよー！」と書き出した横澤は、色とりどりの忍者服に身を包んだ娘たちの写真をアップ。ほほ笑ましい姿に「忍たま乱太郎感たっぷり！」「忍者修行したから帰ってきてもずっと忍者！」と、すっかり忍者になりきった子どもたちの様子を報告した。
コメント欄には「後ろ姿もすべて可愛すぎる」「素敵」「本当に幸せで温かなひと時」「激しく共感」「きゃんわいぃー」「美味しいものあげてるのにこっちは険しい顔ですよね笑」などの声が多数寄せられていた。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。