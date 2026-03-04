小池百合子・東京都知事は４日午前、高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地選定を巡り、経済産業省が日本最東端・南鳥島での「文献調査」の実施を小笠原村に申し入れたことを受け、「都として村の判断を注視していきたい」と改めて述べた。

都庁で報道各社の取材に応じた。

小池氏は最終処分地の選定について、「将来世代への先送りができない喫緊の課題だ。そもそも原子力行政は国があたるべきものである一方、日本全体で考えていく必要がある」とも指摘した。その上で、２月９日に経産省が小笠原村に事前説明を打診した際、都にも情報提供があったと明かした。

「都が島しょ振興に力を入れる中で、イメージなどで懸念することはないか」との一部記者からの問いかけには、「イメージの問題ではないかと思うが、これからも、国からの説明を村民が聞き、判断することだと思っている」と答えた。

小笠原村の渋谷正昭村長は３日、経産省の申し入れに対し、「村民や村議会の意見を踏まえながら判断していく」とコメントした。複数の関係者によると、村側は文献調査の受け入れに前向きな意向を示している。