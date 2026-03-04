世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁は1審に続き教団の解散を命じる決定をしました。東京高裁前から中継です。

決定を受け教団の弁護士が先ほど取材に応じ、「信じられない」と話しました。

教団側の弁護士

「信じられないですね。こんなことがあって良いのかな。法治国家じゃないという感想につきますね」

旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、去年3月、東京地裁が「長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として解散を命じましたが、教団側は決定を不服として東京高裁に即時抗告していました。

高裁の審理で、教団側は2009年に出したコンプライアンス宣言以降、被害の訴えは大幅に減っているとしたうえで、元信者らによる集団調停に対応するなど被害の回復を進めており、「解散命令の必要性はない」と主張していました。

去年11月に審理は終結しましたが、東京高裁は4日、教団側の即時抗告を退け、1審に続き解散を命じる決定をしました。

決定を受け、教団側の弁護士が先ほど取材に応じ、最高裁に不服を申し立てる特別抗告する考えを明らかにしました。

ただ、最高裁の判断を待たずに解散命令の効力が生じるため、これから、教団の財産を清算し、被害者を救済する手続きが始まることになります。

教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇措置を受けられなくなりますが、任意の宗教団体として宗教活動を続けることはできます。