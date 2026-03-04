気象予報士でタレントの穂川果音（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブでいちごをパクッとしているショットなどを公開した。

「群馬県にふらっと旅してきました ちょうど、イチゴが美味しい季節だったので、いちご農園に行ってきたよ〜「ゆきざくら」「スターナイト」というあまり聞いたことない品種のいちご買って帰りました」と報告。

いちごパフェを手にしている写真などをアップし「今年の春は気温が高めで成熟が早そうなので、早い時期にたくさん食べよっと」とつづりった。

ハッシュタグでは「春旅」「ほかのんtrip」「群馬観光」「いちご狩り」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「さすがです！ニット最高！魅力的！素晴らしい」「超可愛いくてたまらないですね」「果音さん素敵な笑顔だなぁ〜」「めっちゃ可愛い」「たまらん」などの声が寄せられている。

穂川は現在、ABEMA報道番組「ABEMA Prime」に気象予報士として出演中。公式プロフィルは身長1メートル70、東京都出身。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。血液型はA。