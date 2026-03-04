「美男美女すぎます！」美人モデル＆イケメンJリーガー夫、結婚1周年ショット公開「写真が素敵すぎて」
モデルで俳優の前田希美さんは3月3日、自身のInstagramを更新。結婚1周年記念の夫婦ショットを公開しました。
【写真】美女＆イケメンのツーショット
コメントでは、「幸せそうなのんちゃんを見てるのがこの上ない幸せです！」「本当に素敵な夫婦」「え！もう1年？！はやーい！おめでとう」「ほんんっとに憧れの夫婦」「結婚して一年！！！？なんか早い、、、、、おめでとうございます」「もうそんな経った？？おめでとう！！」「写真が素敵すぎて」「美男美女すぎます！」と、祝福と絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】美女＆イケメンのツーショット
「もうそんな経った？？おめでとう！！」前田さんは「結婚して1年がたちました」と報告し、写真を5枚載せています。夫婦ショットや前田さん、夫で浦和レッドダイヤモンズ所属の渡邊凌磨選手のソロショットなどです。互いに祝い合う温かい雰囲気が伝わってきます。
愛犬との家族ショット公開1月1日には愛犬2匹を抱く夫婦ショットを公開していた前田さん。2人ともパジャマと思われる姿で、リラックスした様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)