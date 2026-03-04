中学時代の誕生日に両親に買ってもらった「ガオガイガー」の玩具を10年近く大切に遊び続けているという女性のXの投稿が、27万件超のインプレッションがつくなど話題になっています。投稿したのは、趣味のロボット玩具について日々発信している、kirinさん（@kh8131271916970）です。長年連れ添った玩具を休ませるために「箱に戻そう」としたものの、思い出が込み上げて思いとどまった…という内容に「めっちゃ良い話」「素晴らしい関係性」など多くのユーザーが心を動かされました。



【写真】10年遊び続けた合体ロボ「ガオガイガー」

子供時代からロボット玩具が好きで、たくさん持っていたというkirinさん。このガオガイガーを初めて手にしたのは10年近く前、まだ中学生のころだったといいます。



「勇者シリーズが大好きなんです。私が生まれる前の作品なので当時品のおもちゃを触った事はありませんでした。当時はリメイクトイも全然発売されておらず、勇者シリーズでリメイクトイが発売されていたのはガオガイガーくらいだったと記憶しています。かっこよく完全変形合体できるガオガイガーで、やっと遊ぶことができて、本当に嬉しかったですね」



買ってもらった当時は、主に変形や合体の工程を楽しんで毎日遊んでいたというkirinさん。



「各マシンが合体して一体のロボットになる過程は、何度やっても飽きません。劇中の名シーンを再現したり、ポージングを決めて写真を撮ったりもします。ポーズを決めた瞬間の完成されたシルエットを見るのが好きです」



しかし、長年にわたって変形や合体を繰り返したことで次第にクタクタに。kirinさんはこのガオガイガーを一度お休みさせようと箱に戻そうとしましたが、「辛い時もずっと側にいてくれた」という思い出が蘇ってきたといいます。



「学生時代は周りと馴染めず、いじめられたりもしていました。でも登校前にいつも合体させてから学校へ行くことで、ガオガイガーから勇気をもらえたんです。『決して諦めない！負けない！悪に屈しない強い心！』合体完成した姿を見ていると、『まだやれる』と少しだけ前を向けたのを覚えています」



kirinさんにとってこのガオガイガーは、辛い時も嬉しい時も常に側にあった存在。だからこそ、箱に戻そうとした時に迷いが生まれ、結局戻すことができなかったのだそうです。



「辛い時も嬉しい時もいつも側に置いていて、私のお守りみたいな存在でした。箱にしまおうとした時、『過去の辛い時期に一緒に戦っていつも勇気をくれてたなぁ』と思い出していたら、涙が出てしまいました。これは私にとって、『ただの玩具じゃない』と強く感じました」



ここまでガオガイガーと10年近く遊び続けられたのは、日々大切にメンテナンスしてきたからだと語ります。



「基本的には定期的にホコリを払い、アルカリ電解水をマルチクロスに少し含んで拭き上げます。関節が緩んできたときはネジを締めたりもしています。あまり手を加えすぎると不具合対応のサービスが受けられなくなるので詳しくは伏せますが、とにかく『毎日触れるからこそ丁寧に扱う』ことを意識しています。収納方法は様々ですが、直射日光だけは必ず避けます」



とはいえ、kirinさんはガオガイガーだけでなく、普段からさまざまなロボット玩具で遊んでいるといいます。



「おもちゃで遊ぶことが大好きなので、ディスプレイはあまりしません。すぐ手に取れる場所に置いてあったり、子ども向けのおもちゃ箱のような場所で一箇所にまとめてあったり、ジップロックに入れてBOXに収納していたり。とにかく、すぐ手に取って遊べる場所に置いています」



Xアカウントでもロボット玩具について日々発信しているkirinさん。今回の投稿には、多くのガオガイガーファンやロボット玩具ファンから共感の声が寄せられました。



「『綺麗にしているね！』『世界で1番幸せなガオガイガー』など、この子のことを思ってくれるコメントが本当に嬉しかったです。ガオガイガーはこんなにも愛されているんだと改めて感じました」



最後にkirinさんは、ロボット玩具の魅力について、こう語ります。



「最大の魅力は“触れるヒーロー”であることだと思っています。自分の手で動かし、自分の物語を重ねられる。変形や合体はロボ玩具でしか味わえない醍醐味です。大人になった今は、癒しや自己対話の時間という意味合いも強いです。新しい玩具を選ぶ基準は“心が動くかどうか”。最終的には直感を信じます。宣材画像や動画だけでは判断できないので、自分の目で見て触って遊んで初めて答えが出ると思っています」