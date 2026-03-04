「ステップワゴン」お値段約890万円也

ホンダのタイ法人（ホンダオートモービル・タイランド）は2025年12月、日本からの正規輸入による「ステップワゴン e：HEV」を発売しました。同モデルのタイ市場での販売は、実に13年ぶりの復活となります。



SNSなどには、さまざまなコメントが寄せられています。

ステップワゴンは1996年の初代モデル登場以来、ホンダを代表するミドルサイズミニバンとして親しまれてきました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「ステップワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

初代は「家族みんなが自由に楽しめる」をコンセプトに開発され、「オデッセイ」に続く乗用車専用設計の「クリエイティブ・ムーバー」第3弾として大きな成功を収めています。

現行の6代目は2022年5月に発売されました。従来のボクシーなフォルムを継承しながら、よりシンプルでクリーンなデザインへと進化しています。

パワートレインには2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」を採用し、俊敏な走行性能を実現しました。安全装備では最新の先進運転支援パッケージ「ホンダセンシング」を標準搭載しています。

注目すべきは、現行型がホンダの日本国内販売モデルの中で最大の室内空間を誇る点です。乗員がどの座席からも開放感を味わえる視界設計や、車酔いを軽減する水平基調のインテリアが特徴となっています。

シートアレンジの多様性も魅力のひとつです。2列目シートは広範囲なスライド機能を備え、3列目シートは床下収納が可能な「マジックシート」システムを採用しています。

現行型のラインナップでは、従来の標準モデルを廃止し、シンプル&モダンを追求した「Air（エアー）」と人気の「Spada（スパーダ）」の2本立てとなりました。

ステップワゴンは現在、日本と同じく左側通行の香港やマカオへ正規輸出されているほか、東南アジアの左側通行国では並行輸入車として幅広く流通しています。

今回タイ市場に投入されたのは「e：HEV スパーダ」グレードです。2リッターエンジンと2モーターハイブリッドシステムを組み合わせ、力強い走行性能とリッター18.5km（タイ仕様・UN R101値）の優れた燃費性能の両立を図っています。

内装では合成皮革のプライムスムースと、撥水・撥油機能付きファブテックを採用したシートを装備し、上質な触感と機能性を実現しました。

2列目にはオットマン付きキャプテンシートを配置し、日本仕様同様の快適性重視の装備を標準で提供します。

装備面では両側電動スライドドアと電動テールゲート、前席と後席で独立温度調整が可能なトリプルゾーンオートエアコン（プラズマクラスター機能付き）、エレクトリックギアセレクターなど、日本の上級グレードと同等の仕様となっています。

運転席には10.2インチTFTデジタルメーターを装備し、安全面ではホンダセンシングに加え、コーナリング時の視界をサポートするアクティブコーナリングライトも搭載されます。

価格は178万バーツ（約890万円・2026年3月上旬現在）です。

タイにおけるホンダは高いシェアを維持しており、日本未展開のモデルも数多く存在します。また二輪部門では圧倒的な地位を築いています。

今回のステップワゴン復活は、現地ホンダユーザーやファミリー層からの長年の要望に応える形となりました。日本製ならではの高品質と豊富な装備、さらにハイブリッドシステムによる環境性能は、タイのミニバン市場でも強い競争力を発揮すると期待されます。

また、現行型ステップワゴンが国外展開している事実に驚く人も多いようで、SNSなどには、「日本の仕様とほぼ同じスパーダがそのまま海を渡るのが感慨深い」「日本の車が世界を走るのは見ていて気分が良い」「誇らしい」など、日本製品（Made in Japan）のブランド力の再認識をするコメントが多数見られます。

いっぽう、価格に対する驚きも多く、「ステップワゴンが860万!?」「日本ならアルファードの高級グレードが買える価格でびっくり」「タイでの輸入車の税金が高いのは知っているけど、改めて見ると高級車扱いで驚く」「日本で400万しない車が、海外では倍以上の値段で売れる。日本の物価の安さとタイの関税の凄さを感じる」と、価格の衝撃も大きいようです。