タレント・かとうれいこ（57）が4日、自身のインスタグラムを更新し、長女の横尾紗千（22）さんとの親子ショットを披露した。

「踊る！さんま御殿！！娘とは、紗千が高校生の時に一緒に出演させていただいたので、今回は2回目です」と3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で共演したと報告し、スタジオでの2ショットを披露。

「紗千は、テレビ久しぶりだし、のんびり ふわふわしてるのでちょっと心配でしたが、さんまさんがいっぱい話し聞いてくださって、もう本当に感謝です」と記した。「家でのパパの話し、喋っちゃったのでパパが見てたらと思うと怖いです」ともつづり、「ありがとうございました！！」と再び感謝を伝えた。

かとうは01年にプロゴルファー・横尾要と結婚。03年2月に紗千さんを出産。紗千さんもアイドルプロジェクト「iDOL Street」で活動するなど、アイドル活動をしていた経験がある。

かとうの投稿に、フォロワーからは「めちゃくちゃキレイでした 変わらない魅力 娘さんも姿勢もよく素敵ですね」「美人親子ですね。顔にていますね」「美人2人奇麗過ぎて至福のひと時です」「似ています！お二人とも奇麗」といった反響が寄せられている。