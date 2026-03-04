¡È2025Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡¡Öº£µ¨¤âZENT¡×Êó¹ð¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤â¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ZENTsweeties2026¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖZENTsweeties¤È¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤â³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¡ÖZENT¡×¤Î¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÀÖ¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ä¤ÏZENTsweeties¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹ÔÆ°¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¡ÖZENTsweeties¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ûÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÅÄÍö¡¢¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¡¢Ì¾¼è¤¯¤ë¤ß¡¢¿¿»³ºù»Ò¤Î·×5¿Í¡£14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¢20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥è¥Ã¡ª¡ªÆüËÜ°ì¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î·ÑÂ³¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¼è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¸ø¼°È¯É½´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£