大阪・キタの不動産を巡る地面師事件で、ミナミ・道頓堀の不動産でも登記を不正に書き換え、所有権を無断で移転させたとして、大阪府警は４日、司法書士の男（３４）（大阪市中央区）（詐欺未遂などの罪で起訴）を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの容疑で再逮捕し、新たに２人を逮捕した。

捜査関係者への取材でわかった。

キタでは個人の土地が狙われたが、今回は不動産会社の不動産だった。会社の代表は法人登記に記載する必要があるが、法人登記も勝手に書き換え、代表を変更したという。３人は所有者になりすまし、第三者に売却しようとしていたとみられる。

捜査関係者によると、他に逮捕されたのは、無職の男（５０）（岡山県倉敷市）、自営業の男（５７）（静岡県藤枝市）両容疑者。司法書士の男はそれぞれと共謀し、２０２４年１１月、大阪市中央区道頓堀の不動産を所有する不動産会社について、法人登記で、株主総会の偽の議事録を大阪法務局に提出し、無職の男が代表に就任したとする虚偽登記を申請。翌１２月には不動産登記で、同社がこの不動産を、自営業の男が代表を務めていた不動産業「スリーエース」（藤枝市）に所有権を移転したとする虚偽登記を申請した疑い。

３人は容疑を認めている。無職の男、自営業の男は、逮捕前の任意の調べに「闇バイトだった」という趣旨の説明をしたという。