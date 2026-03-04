栃木県で、ひとり親家庭などの親子を対象とした米づくり体験プログラムを開催
ノエビアグリーン財団は5月16日と9月19日、自然体験の機会が限られている都市部のひとり親家庭等の親子を対象に、米づくり体験プログラム「未来につながる環境教室」を栃木県塩谷町で開催する。
昔ながらの"手植え"に挑戦
同イベントは、春の田植えでは泥の感触を全身で感じながら苗を植え、秋の稲刈りでは自ら育てた稲を収穫する参加費無料のプログラム。さらに、ドラム缶風呂や餅つきなど、体を動かし五感を使って学ぶ里山ならではの体験も楽しめる。2019年から6回目の開催となり、今回で累計参加者数が100名に達する見込み。
ドラム缶風呂
対象は、ひとり親家庭など、自然体験の機会が限られている家庭の小学1年生から6年生の子どもと保護者のペアで、定員は約25組(50名程度)。参加費は無料だが、現地までの交通費は自己負担となる。募集は3月16日正午まで。応募は専用サイトから受け付けており、抽選結果は締切後1週間以内に通知される。
スケジュール
スケジュール