ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場チームと大リーグ各チームとの強化試合が３日（日本時間４日）、米国などでスタートし、米国、ドミニカ共和国の優勝候補２チームが打線爆発で圧勝した一方、ベネズエラは打線がふるわずアストロズに１―３で敗れた。

また、英国が昨年メジャー最高勝率のブルワーズに７―３、イスラエルもマーリンズに１―０、イタリアはカブス相手に４点差から終盤９得点を挙げ逆転勝ちと予想外の番狂わせもあった。

試合結果は次の通り。

イスラエル １―０ マーリンズ

ヤンキース １１―１ パナマ

パイレーツ ７―１ コロンビア

オランダ ８―５ オリオールズ

ブルージェイズ １０―７ カナダ

メッツ ６―３ ニカラグア

アスレチックス １４―４ ブラジル

ロイヤルズ ４―０ キューバ

イタリア ９―４ カブス

米国 １５―１ ジャイアンツ

英国 ７―３ ブルワーズ

メキシコ ６―３ ダイヤモンドバックス

アストロズ ３―１ ベネズエラ

プエルトリコ ５―レッドソックス

ドミニカ共和国 １２―４ タイガース

強化試合は４日（日本時間５日）にも行われる。