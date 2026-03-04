【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売予定 価格： 通常版 8,470円 パワフルエディション 10,670円

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2026-2027（以下、パワプロ2026）を6月11日に発売する。価格は通常版が8,470円、パワフルエディションが10,670円。パワフルエディションにはゲーム本編に「歴代パワプロシリーズBGMセット DLC」、「歴代レジェンドコンプリートセット DLC」が付属する。なお、PS4版はダウンロード専売で、PlayStation VRに対応する。

「パワフルプロ野球」シリーズの最新作。世界一を決める「2026 World Baseball Classic」の開催を記念して、今作では「World Baseball Classic」をテーマにした特別な「サクセス」と「対決！レジェンドバトル」を搭載している。

「サクセス」では、プロ野球界にドラフト1位で入団した主人公を育成し、「2026 World Baseball Classic」の日本代表入りを果たし、世界一を目指していく。大谷翔平選手のような“二刀流”選手を育成することも可能となっている。一方「対決！レジェンドバトル」では、対戦相手として2026年の日本代表選手はもちろん、歴代の日本代表選手も当時のユニフォームを着用して登場する。

「2026 World Baseball Classic」開催を記念したモードやシナリオを搭載

日本代表選手とともに練習を重ね、“世界一”の選手を育成しよう！

ストーリーを進めながらオリジナル選手を育成する「サクセス」モードに「2026 World Baseball Classic」を舞台としたシナリオを収録。憧れの選手と練習し、高め合うことで発動できる“バディシステム”が搭載され、バディを組む選手次第で多彩な育成を楽しめる。

「対決！レジェンドバトル」で「World Baseball Classic」の歴代日本代表選手に挑もう

「対決！レジェンドバトル」では、歴代の日本代表選手や現役のプロ野球選手と1打席の真剣勝負をしながらオリジナル選手を育成する。各ラウンドの5戦目に勝利すると、倒した日本代表選手を獲得することができるほか、ボーナスステージでは各国の代表選手が出現する。

今作の大谷選手の能力値は……？ ゲームでも「2026 World Baseball Classic」日本代表ユニフォームを着用

今作の大谷翔平選手の能力値を初公開

投手の大谷選手は前作に引き続きオリジナル球種「スイーパー」を備え、球速は「164km/h」になっており、「パワプロ2026」に搭載されている投手の中でも最速クラスの数値となる。また、打者の大谷選手は「パワー」が「S98」となり、特殊能力には相手投手の能力を下げる「威圧感」が追加された。

パッケージ版の予約開始

パッケージ版の予約受付が本日3月4日から開始される。早期購入特典として、ゲーム内で使用できる「歴代オープニング曲」や「2026オープニング曲ブラバン」がもらえるほか、パワスピ・ポイントクラブと連携することでもらえるお得な特典もついてくる。

