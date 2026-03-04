辻希美、第5子の初節句を報告 長女・希空＆次女・夢空ちゃん“2人分”の雛人形を飾った自宅ショット披露「今日は我が家の姉妹のお祝いです」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が3日、自身のSNSを更新。第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が初節句を迎えたことを報告するとともに、「今日は我が家の姉妹のお祝いです」とうれしそうにつづった。
ブログでは「今日は雛祭り 夢にとって初節句です」と書き出し、笑顔の夢空ちゃんとの2ショットなど複数枚の写真をアップ。
続けて、「希空が18歳成人を迎えたので 夢は夢のお雛様を新しく購入しまして」「お雛様2人分飾りました」と明かし、長女でタレントの希空（のあ・18）の雛人形と、新たに購入した夢空ちゃんの雛人形を飾ってにぎやかな自宅の様子も披露した。
また、次の投稿では、杉浦、希空、夢空ちゃんとのほほ笑ましい4ショットも披露している。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
