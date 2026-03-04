ユニクロ「UT」ポケモン30周年“特別コレクション”発表 初代の世界観を象徴する“水彩タッチのアート”
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、2026年に30周年を迎える「ポケモン」を記念した特別コレクションを3月23日に発売することを発表した。初代『ポケットモンスター』の世界観を象徴する水彩タッチのアートを使用し、世代を超えて楽しめるデザインに仕上げた。
【写真多数】Tシャツデザイン公開『ポケモンUT』MEN
今回のコレクションは、ポケモン誕生当時に描かれた、やわらかな色づかいと手描きの雰囲気をそのまま生かした水彩タッチのアートが特徴。大人にとっては子どもの頃に親しんだポケモンを思い出す懐かしさがあり、子どもにとっては新鮮であたたかみのある表情に出会えるラインナップとなる。
MENS5柄、KIDS5柄の全10柄を展開。親子で同じデザインを着用できる点も魅力のひとつで、日常のスタイリングに取り入れやすいコレクションとなっている。
さらに、ポケモン好きとして知られる渡辺直美の特別インタビューを、3月4日よりToday's Pick Upサイト内で先行公開。ポケモンとの出会いや楽しみ方、グローバルに活躍する自身の人生の選択まで、多岐にわたる内容を語る。
また、3月から日本のみならず海外のユニクロ店舗で配布予定の「UT magazine Issue13」にも渡辺が初登場する。
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
■ポケモンUT 概要
発売日：2026年3月23日（月）
展開：MEN Tシャツ5 柄1990 円 XS〜4XL
KIDS Tシャツ5 柄990円 100センチ〜160センチ
※100・XS・XXL・3XL・4XL サイズは、オンラインストアのみでの取り扱い。
販売店舗：全国のユニクロ店舗およびオンラインストア
