ÅìµþÃÏ¸¡¡¢ÀÐÌýÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÁÜº÷¡¡ÆÃÁÜÉô¡¢·ÚÌý²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ëÍÆµ¿¤Ç
¡¡ÀÐÌýÈÎÇä²ñ¼Ò8¼Ò¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î±¿Á÷¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿·ÚÌý¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¼è¤ê·è¤á¤ë¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï4Æü¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÅö¤Ê¼è°úÀ©¸Â¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£ÆÃÁÜÉô¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤é¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Û¤«¡¢²¡¼ý»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡8¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ºòÇ¯9·î¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¹¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÂç»ö°Æ¤È¤·¤Æ¡ÖÈÈÂ§Ä´ºº¸¢¸Â¡×¤ò¹Ô»È¤·¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤ò»ëÌî¤Ë¶¯À©Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8¼Ò¤Ï¥¥¿¥»¥¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¡¢ÅìÆüËÜ±§º´Èþ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢ÂÀÍÛ¹ÛÌý¡ÊÆ±¡Ë¡¢¶¦±ÉÀÐÌý¡ÊÆ±¡Ë¡¢ENEOS¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢¥¨¥Í¥¯¥¹¥Õ¥ê¡¼¥È¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¡¢µÈÅÄÀÐÌýÅ¹¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¡¢¿·½Ð¸÷¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡£
¡¡8¼Ò¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Î²ñ¹ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ë±¿Á÷¶È¼Ô¤ä·úÀß¶È¼Ô¤ËË¡¿Í·ÀÌó¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤òÄ´À°¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤é¤¬·î1²óÄøÅÙ¤Î²ñ¹ç¤ò·ÑÂ³¡£ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢²ñ¹ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÍ¾å¤²¤ä²Á³Ê°Ý»ý¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£