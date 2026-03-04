大原優乃、療養終え活動再開 胸の痛み訴え入院から約半月…「療養中は、身体の痛みと向き合う中で、思うようにいかない現実に戸惑う日々」
タレント・俳優の大原優乃（26）が4日、自身のSNSを更新し、療養を終えて活動再開したと発表した。
【画像】大原優乃、気胸で入院から復帰・活動再開 心境つづる（全文）
大原は2月18日、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の降板とともに、気胸と診断され入院したと伝えられた。
「2月17日の舞台終了後、胸の痛みを訴え都内の病院で診察を受けたところ、気胸との診断を受けそのまま入院いたしました。主治医より、しばらくの間は安静が必要と診断を受け、やむなく本舞台の降板をさせていただくこととなりました。大原優乃本人は、舞台の続投を希望しておりましたが、皆様に元気な姿を一日でも早くお見せできるよう、回復に向けて治療に専念をさせていただきます」と説明していた。
約半月を経て、大原は「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました」と報告。
「関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。そして何より、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の出演を楽しみにしてくださっていたお客様に、最後まで舞台に立つ姿をお届けできなかったこと、深くお詫び申し上げます」とし、Wキャストを務めていた村山彩希らに感謝。「カンパニーの一員として関われたことを、心から光栄に思っております」としたためた。
そして「療養中は、身体の痛みと向き合う中で、思うようにいかない現実に戸惑う日々でもありました。そんな中で、皆さまから寄せていただいたお気持ちの一つひとつに、何度も背中を押していただきました。支えていただいたこと、心から感謝しております」とし、「皆さまもどうか、お身体を大切にお過ごしください」と呼びかけた。
