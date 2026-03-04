がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が4日までにインスタグラムを更新。音楽活動の再開に向けて準備していることを明かした。

「暖かくなってきた頃に皆様に、音楽活動での良いご報告ができるかと思いますのでこちらでご報告をさせていただきます」（原文まま）と切り出し、「どうか、楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。

「今日は、これからマネージャーみどりと音楽プロデューサーの才能溢れる大志氏と楽曲について、夜の打ち合わせが始まります」と進捗（しんちょく）を報告。「全てが川の流れのように起こっている出来事ですので、私もそれに身をまかせようと思っております 新しくなった大人になった希良梨の声を、歌声を枠に囚われずに新しく自分らしいスタイルで健康と病気と言う逆境乗り越えて皆様にお届けできる日がとても幸せであり心から待ち遠しいです どうか見守っていてください」と思いをつづった。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白。同6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、同7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。

音楽活動については、1999年にkirari名義でシングル「Last Piece」で歌手デビュー。2000年にリリースした「Toy Soldiers」はTBS系ドラマ「QUIZ」の主題歌に起用された。