４日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。米国とイスラエルによる対イラン攻撃が長期化するとの懸念が強まるなかで、安全資産となる国債に資金をシフトさせる投資家の姿勢が円債相場を支援した。



この日は日経平均株価の下げ幅が一時２０００円を超えるなど、イランを巡る軍事衝突に端を発したリスクオフ局面が継続した。米軍がホルムズ海峡を通過する船舶の護衛を検討していると伝わり、米原油先物相場の上昇が一服。インフレ高進を見込んだ債券の売り持ち高を圧縮する目的の買いを誘う要因となった。前日のニューヨーク市場で米長期金利は４．０６％に上昇（債券価格は下落）。一時４．１１％をつけた後、上昇が一服した。



日銀は４日、定例の国債買い入れオペの実施を通知した。対象は「残存期間１年以下」と「同１年超３年以下」、「同３年超５年以下」、「同１０年超２５年以下」の４本で、オファー額は予定通りとなった。



先物３月限は前営業日比１９銭高の１３２円８４銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２５ポイント低い２．１０５％で推移している。



