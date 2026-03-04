・日経レバが７％超の急落、中東リスクで投資家心理が暗転

・日経平均ＶＩが一時５０に上昇、昨年４月以来の高水準

・Ｆ＆ＬＣが朝安後切り返す、２月の国内スシロー売上高は１２．４％増

・野村原油など原油ＥＴＦが高い、中東情勢の緊迫化でＷＴＩは一時８カ月ぶり高値

・ファストリは全般安のなか底堅い動き、２月国内ユニクロ既存店売上高が２カ月連続前年上回る

・フォトシンスが大幅続伸し昨年来高値更新、フィジカルＡＩ領域の本格参入を材料視

・Ｔ－ＢＡＳＥは逆行高、２月既存店売上高が２７％の大幅伸長

・Ｋｕｄａｎは３日ぶり反発、２６年３月期売上高・営業損益予想を上方修正

・ソフトバンクＧは続落、米ハイテク株安など逆風もＰａｙＰａｙのナスダック上場は株価下支え材料に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS