ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>＝３日ぶり急反発。３日の取引終了後に発表した２月度の月次売上速報で、国内と海外の実店舗・ＥＣを合わせた既存店売上高が前年同月比２７．３％増と大幅増となり、かつ１６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ」「ＣＯＮＺ」が大幅に伸長したほか、前年同時期に立ち上げた「ＲＩＴＡＮ・ＪＡＰＡＮ ＥＤＩＴＩＯＮ」も大きく成長。「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」や「ＵＮＩＴＥＤ ＴＯＫＹＯ」などの既存業態も好調を継続した。また、春節期間における中国人インバウンドの売り上げは前年比で下落したものの、欧米豪インバウンドの伸長が中国人観光客の減少分を大きく上回り、インバウンド売り上げ全体では伸長した。なお、全社売上高は同３８．０％増だった。



ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>＝朝安後切り返す。３日に発表した２月度の国内スシロー既存店売上高が前年同月比１２．４％増となっており、好感した買いが優勢になっている。２０２３年７月以来、３２カ月連続での増収となった。株式市場全体でリスクオフムードが続くなか、寄り付きはマイナス圏に沈んだものの、業績を評価した買いが入ったことでショートカバーが誘発されたとみられる。２月は前半に東京・豊洲市場、後半に北海道に関連するフェアを実施。また、原作第７部のアニメ配信が３月に始まる「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボも開催した。一連の取り組みが奏功し、一部地域での天候不良をカバーすることができたという。



Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379.T>＝昨年来高値を更新。同社は３日の取引終了後、新規事業の創出を目指してフィジカルＡＩ領域に本格参入すると発表。これを材料視した買いが集まった。クラウドを活用した入退室管理システムなどを展開する同社はハードウェアやＡＩを含むソフトウェアなどフルスタックの開発体制を基盤とし、無人化・省人化産業における有望なソリューションとなるフィジカルＡＩ領域での研究開発を進める。開発するフィジカルＡＩは清掃やビルメンテナンス、総務事務、警備、商品陳列、福祉・介護分野での業務支援ロボットなどを想定する。



