ネイマール、北中米W杯断念の“後継者”ロドリゴにエール「君が僕を支えてくれたように、僕も君を支える」
膝の重傷により、北中米W杯出場を断念することとなったレアル・マドリーのブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスに対し、サントスFWネイマールがエールを贈った。
2日に開催されたラ・リーガ第26節ヘタフェ戦で負傷したロドリゴは「右足の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂」と診断された。全治は10か月から12か月とも言われ、今季の残り試合だけでなく北中米W杯への出場は絶望的となった。
ロドリゴは自身のインスタグラムを更新し、「人生最悪の日の一つだ。この怪我をずっと恐れていた。私の人生、そしてキャリアに大きな障害が立ちはだかり、しばらくの間、私が最も愛することをすることができなくなってしまった。クラブでの今シーズンの残り試合、そしてW杯出場も叶わなくなった」と綴り、胸中を明かしていた。
そして、落胆するロドリゴに対してエールを贈ったのがネイマールだ。自身のインスタグラムを更新し、自身が負傷によって長期離脱した経験を振り返りつつ、ロドリゴに愛する家族に囲まれてメンタル面をケアするように促し、「戻ってくると確信している」と伝えた。
「今日は私にとって最も悲しい日の一つだ。君が言ったように、君は今こんな目に遭うべきではなかった…でも、神の計画を疑うなんて、我々にはできないよね。兄弟よ、強くいてくれ。きっとまた戻ってくると確信している。愛しているよ。君が僕を支えてくれたように、僕も君を支えるよ!」
ネイマールはロドリゴに対し、「僕の後継者(僕は君をそう呼んでいる)」とも伝えている。
なお、昨年末に手術を実施したネイマールは先月、戦列に復帰。2月26日のバスコ・ダ・ガマ戦で復活の2ゴールを挙げ、23年10月を最後に遠ざかっているブラジル代表復帰への道を歩み出している。
