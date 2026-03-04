ネイマール、北中米W杯断念の“後継者”ロドリゴにエール「君が僕を支えてくれたように、僕も君を支える」

ネイマール、北中米W杯断念の“後継者”ロドリゴにエール「君が僕を支えてくれたように、僕も君を支える」