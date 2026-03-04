韓国球界最高の超大型契約結んだ“30億円男”、「守備固め要員」に転落か【WBC】

韓国球界史上最高の超大型契約を生み出した「307億ウォンの男」が、このまま守備固めへと転落してしまうのだろうか。

WBC韓国代表のノ・シファンは先月、所属チームのハンファ・イーグルスと11年最大307億ウォン（日本円＝32億6824万円）という超大型契約を締結した。今季終了後にFA資格を取得するノ・シファンを逃さないため、ハンファはKBOの歴史で類を見ない巨額を注ぎ込んだ。

ノ・シファンは通算124本塁打を記録した20代の長距離砲だ。2023年に131試合で打率0.298（514打数153安打）、31本塁打、101打点を記録し、KBO最高の三塁手に浮上した。昨年は全144試合に出場して打率0.260（539打数140安打）、32本塁打、101打点、OPS（出塁率+長打率）0.851を記録し、自己通算2度目の「30本塁打・100打点」を達成した。

KBO屈指の三塁手であることは誰もが認めている。ハンファの現在と未来を担うスターだと考えたからこそ、307億ウォンという超大型契約を勝ち取ることができた。そんな彼が韓国代表に選ばれるのは当然だった。

ノ・シファン（写真提供＝OSEN）

ノ・シファンは韓国代表として2023年の杭州アジア大会とアジアプロ野球チャンピオンシップに出場し、いずれの大会でも猛打を振るった。アジア大会では6試合で打率0.438（16打数7安打）、6打点、OPS 1.140、アジアプロ野球チャンピオンシップでは4試合で打率0.389（18打数7安打）、4打点、OPS 0.921の成績を記録した。

もっとも、アジア大会は日本が社会人代表で出場しており、出場する参加国の格が落ちる。アジアプロ野球チャンピオンシップは年齢制限がある国際大会だった。2024年のプレミア12は、ハムストリングおよび肩の負傷の影響で参加できなかった。今回のWBCは、ノ・シファンにとって初めて“本格的な”国際舞台と言える。

守備で存在感、打席で沈黙

韓国代表は大阪での強化試合で阪神タイガースと3-3で引き分け、オリックス・バファローズには8-5で勝利した。不安定な投手陣への懸念はわずかに残るが、リュ・ジヒョン監督は「惜しい点はない」と言い切った。

打線は申し分ない状態だ。キム・ドヨンとアン・ヒョンミンを中心とした打線は、東京ドームで快音を鳴らす準備を終えた。メジャーリーガーであるイ・ジョンフとキム・ヘソンも、大阪での強化試合で打撃感覚を調整し、本大会に備えている。多少の懸念材料だった韓国系アメリカ人選手のジャマイ・ジョーンズとシェイ・ウィットコムも、オリックス戦を起点に生き返った。ジョーンズはしっかり捉えた安打を放ち、ウィットコムは本塁打を披露した。

ただ、主力選手では唯一、ノ・シファンが沈黙した。現時点で、ノ・シファンはベンチから試合を準備しなければならないかもしれない。同じポジションのキム・ドヨンは猛打を振るい、ラインナップに必ず入るべき存在となった。また、ウィットコムやムン・ボギョンよりも優先順位で押し出された。307億ウォンを受け取る選手がバックアップとなったわけだ。

実際、ノ・シファンは大阪での強化試合を2試合いずれもバックアップとして出場した。そして打席では、2試合で安打を放つことができなかった。阪神戦は6回二死満塁の第1打席で右飛、9回無死一、二塁で中飛に倒れ、チャンスを生かせなかった。オリックス戦もムン・ボギョンに代わって投入され4打席を消化したが、三振を3つも喫した。

ノ・シファン（写真提供＝OSEN）

それでも幸いなのは、打席での不振が守備にまで続いていないことだ。

KBOトップクラスの守備力を持つ三塁手と見ても差し支えないノ・シファンは、非の打ちどころのない守備を披露した。阪神戦では8回一死二、三塁のピンチで強襲の打球を処理した後、ホームへ力強い送球をして失点を阻止した。オリックス戦ではムン・ボギョンに代わって一塁手として出場し、強襲の打球を体を張って何度も食い止めた。

しかし、打席では一人沈黙が続く。オリックス戦から、韓国代表の選手たちは安打を打つと両腕を広げて飛ぶようなジェスチャーを取った。“飛行機セレモニー”だった。KBOは「チャーター機に乗って、準々決勝の舞台であるアメリカのマイアミへ行こうという意味のセレモニーだ」と説明した。

選手たちによれば、このセレモニーの発案者こそ、まさにノ・シファンだったという。しかし、当のノ・シファンは自分が提案したセレモニーを一度もできずにいる。

ノ・シファンは韓国打線最後の“懸念材料”となった。東京ドームでは、ノ・シファンの羽ばたきを見ることができるだろうか。

（記事提供＝OSEN）