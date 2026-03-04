4日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比2188.94円（-3.89％）安の5万4090.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は71、値下がりは1503、変わらずは15と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は343.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が234.25円、東エレク <8035>が194.54円、ファナック <6954>が77.71円、フジクラ <5803>が69.19円と並んだ。



プラス寄与度トップはベイカレント <6532>で、日経平均を9.02円押し上げ。次いでバンナムＨＤ <7832>が4.51円、ソニーＧ <6758>が3.84円、トレンド <4704>が3.78円、セコム <9735>が3.28円と続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、ガラス・土石、卸売、銀行、鉱業が並んだ。



株探ニュース

