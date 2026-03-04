4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数39、値下がり銘柄数550と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷｅｌｂｙ<4438>が一時ストップ高と値を飛ばした。ソフトフロントホールディングス<2321>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＭＴＧ<7806>は昨年来高値を更新。アクアライン<6173>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、チームスピリット<4397>、グロービング<277A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。キッズスター<248A>、インフォメティス<281A>、ジェイフロンティア<2934>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、フライヤー<323A>など68銘柄は昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、フィーチャ<4052>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、パワーエックス<485A>、データホライゾン<3628>は値下がり率上位に売られた。



