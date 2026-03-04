ETF売買代金ランキング＝4日前引け
4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 215498 42.0 49140
２. <1357> 日経Ｄインバ 43291 159.6 4882
３. <1321> 野村日経平均 38689 52.9 56250
４. <1458> 楽天Ｗブル 22331 119.1 58400
５. <1360> 日経ベア２ 21272 193.4 120.2
６. <1540> 純金信託 19474 27.6 24890
７. <1579> 日経ブル２ 19144 78.6 529.4
８. <1306> 野村東証指数 16700 165.5 3797
９. <1568> ＴＰＸブル 7787 118.5 793.9
10. <1542> 純銀信託 7667 -25.4 38940
11. <1489> 日経高配５０ 6429 162.4 3097
12. <1320> ｉＦ日経年１ 6055 151.5 56020
13. <1671> ＷＴＩ原油 5141 49.4 3897
14. <2644> ＧＸ半導日株 5083 70.1 3129
15. <1330> 上場日経平均 4824 262.7 56330
16. <1329> ｉＳ日経 4811 40.1 5598
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 4430 171.4 370.7
18. <2036> 金先物Ｗブル 3950 10.7 253000
19. <1459> 楽天Ｗベア 3843 84.1 197
20. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3335 392.6 3833
21. <1367> ｉＦＴＰＷブ 3234 477.5 61090
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3105 47.7 75340
23. <314A> ｉＳゴールド 2760 32.6 386.7
24. <1615> 野村東証銀行 2699 85.1 565.2
25. <1655> ｉＳ米国株 2571 96.3 769.8
26. <1326> ＳＰＤＲ 2402 99.7 75010
27. <200A> 野村日半導 2272 60.7 3054
28. <1346> ＭＸ２２５ 2008 157.4 55910
29. <1308> 上場東証指数 1953 309.4 3752
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1759 11.5 2113.0
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1733 153.7 148.4
32. <1358> 上場日経２倍 1709 26.0 93300
33. <1571> 日経インバ 1622 154.6 384
34. <513A> ＧＸ防衛日株 1574 0.4 913
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1429 162.7 640.6
36. <2038> 原油先Ｗブル 1408 -13.9 2002
37. <1328> 野村金連動 1338 -22.5 19350
38. <1348> ＭＸトピクス 1333 -47.5 3750
39. <1591> 野村ＪＰＸ 1196 940.0 32960
40. <1541> 純プラ信託 1064 9.7 9962
41. <1577> 野村高配７０ 1036 344.6 52850
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1010 130.6 54700
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 888 129.5 123
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 882 278.5 11370
45. <399A> 上場高配５０ 819 295.7 2050
46. <1398> ＳＭＤリート 813 -76.4 2031.5
47. <1580> 日経ベア 802 273.0 1017.0
48. <1546> 野村ダウＨ無 777 606.4 74240
49. <1699> 野村原油 736 59.3 482.2
50. <2559> ＭＸ全世界株 731 96.5 26380
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 215498 42.0 49140
２. <1357> 日経Ｄインバ 43291 159.6 4882
３. <1321> 野村日経平均 38689 52.9 56250
４. <1458> 楽天Ｗブル 22331 119.1 58400
５. <1360> 日経ベア２ 21272 193.4 120.2
６. <1540> 純金信託 19474 27.6 24890
７. <1579> 日経ブル２ 19144 78.6 529.4
８. <1306> 野村東証指数 16700 165.5 3797
９. <1568> ＴＰＸブル 7787 118.5 793.9
10. <1542> 純銀信託 7667 -25.4 38940
11. <1489> 日経高配５０ 6429 162.4 3097
12. <1320> ｉＦ日経年１ 6055 151.5 56020
13. <1671> ＷＴＩ原油 5141 49.4 3897
14. <2644> ＧＸ半導日株 5083 70.1 3129
15. <1330> 上場日経平均 4824 262.7 56330
16. <1329> ｉＳ日経 4811 40.1 5598
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 4430 171.4 370.7
18. <2036> 金先物Ｗブル 3950 10.7 253000
19. <1459> 楽天Ｗベア 3843 84.1 197
20. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3335 392.6 3833
21. <1367> ｉＦＴＰＷブ 3234 477.5 61090
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3105 47.7 75340
23. <314A> ｉＳゴールド 2760 32.6 386.7
24. <1615> 野村東証銀行 2699 85.1 565.2
25. <1655> ｉＳ米国株 2571 96.3 769.8
26. <1326> ＳＰＤＲ 2402 99.7 75010
27. <200A> 野村日半導 2272 60.7 3054
28. <1346> ＭＸ２２５ 2008 157.4 55910
29. <1308> 上場東証指数 1953 309.4 3752
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1759 11.5 2113.0
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1733 153.7 148.4
32. <1358> 上場日経２倍 1709 26.0 93300
33. <1571> 日経インバ 1622 154.6 384
34. <513A> ＧＸ防衛日株 1574 0.4 913
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1429 162.7 640.6
36. <2038> 原油先Ｗブル 1408 -13.9 2002
37. <1328> 野村金連動 1338 -22.5 19350
38. <1348> ＭＸトピクス 1333 -47.5 3750
39. <1591> 野村ＪＰＸ 1196 940.0 32960
40. <1541> 純プラ信託 1064 9.7 9962
41. <1577> 野村高配７０ 1036 344.6 52850
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1010 130.6 54700
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 888 129.5 123
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 882 278.5 11370
45. <399A> 上場高配５０ 819 295.7 2050
46. <1398> ＳＭＤリート 813 -76.4 2031.5
47. <1580> 日経ベア 802 273.0 1017.0
48. <1546> 野村ダウＨ無 777 606.4 74240
49. <1699> 野村原油 736 59.3 482.2
50. <2559> ＭＸ全世界株 731 96.5 26380
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース