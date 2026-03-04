　4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　215498　　　42.0　　　 49140
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 43291　　 159.6　　　　4882
３. <1321> 野村日経平均　　 38689　　　52.9　　　 56250
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 22331　　 119.1　　　 58400
５. <1360> 日経ベア２　　　 21272　　 193.4　　　 120.2
６. <1540> 純金信託　　　　 19474　　　27.6　　　 24890
７. <1579> 日経ブル２　　　 19144　　　78.6　　　 529.4
８. <1306> 野村東証指数　　 16700　　 165.5　　　　3797
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　7787　　 118.5　　　 793.9
10. <1542> 純銀信託　　　　　7667　　 -25.4　　　 38940
11. <1489> 日経高配５０　　　6429　　 162.4　　　　3097
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　6055　　 151.5　　　 56020
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5141　　　49.4　　　　3897
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　5083　　　70.1　　　　3129
15. <1330> 上場日経平均　　　4824　　 262.7　　　 56330
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　4811　　　40.1　　　　5598
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4430　　 171.4　　　 370.7
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　3950　　　10.7　　　253000
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3843　　　84.1　　　　 197
20. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　3335　　 392.6　　　　3833
21. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　3234　　 477.5　　　 61090
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3105　　　47.7　　　 75340
23. <314A> ｉＳゴールド　　　2760　　　32.6　　　 386.7
24. <1615> 野村東証銀行　　　2699　　　85.1　　　 565.2
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　2571　　　96.3　　　 769.8
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2402　　　99.7　　　 75010
27. <200A> 野村日半導　　　　2272　　　60.7　　　　3054
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　2008　　 157.4　　　 55910
29. <1308> 上場東証指数　　　1953　　 309.4　　　　3752
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1759　　　11.5　　　2113.0
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1733　　 153.7　　　 148.4
32. <1358> 上場日経２倍　　　1709　　　26.0　　　 93300
33. <1571> 日経インバ　　　　1622　　 154.6　　　　 384
34. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1574　　　 0.4　　　　 913
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1429　　 162.7　　　 640.6
36. <2038> 原油先Ｗブル　　　1408　　 -13.9　　　　2002
37. <1328> 野村金連動　　　　1338　　 -22.5　　　 19350
38. <1348> ＭＸトピクス　　　1333　　 -47.5　　　　3750
39. <1591> 野村ＪＰＸ　　　　1196　　 940.0　　　 32960
40. <1541> 純プラ信託　　　　1064　　　 9.7　　　　9962
41. <1577> 野村高配７０　　　1036　　 344.6　　　 52850
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1010　　 130.6　　　 54700
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 888　　 129.5　　　　 123
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 882　　 278.5　　　 11370
45. <399A> 上場高配５０　　　 819　　 295.7　　　　2050
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 813　　 -76.4　　　2031.5
47. <1580> 日経ベア　　　　　 802　　 273.0　　　1017.0
48. <1546> 野村ダウＨ無　　　 777　　 606.4　　　 74240
49. <1699> 野村原油　　　　　 736　　　59.3　　　 482.2
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 731　　　96.5　　　 26380
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース