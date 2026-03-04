「大和証券 Mリーグ2025-26」3月3日の第2試合、BEAST X・中田花奈（連盟）が、その洗練された入場シーンと勝負強い麻雀で、ファンを熱狂させた。

【映像】姿勢も完璧！中田花奈の美しいお辞儀

参戦から3シーズン目を迎えた中田の成長は著しい。過去2シーズンの苦闘を糧に、今期は個人ランキングでも上位に食い込む快進撃を続けている。この日も、好調ぶりを象徴するかのような晴れやかな笑顔で試合会場に姿を現した。

注目を集めたのは、アイドル時代から変わらぬ礼儀正しさだ。試合会場に入る際、背筋をピンと伸ばした美しい姿勢から、丁寧で深いお辞儀を披露。試合への敬意がにじみ出るその所作に、視聴者からは「おじぎが丁寧」と感銘を受ける声が上がった。また、タイトなユニフォームをスマートに着こなす姿には「スタイルいいのね」と、その抜群のプロポーションを称賛するコメントも相次いだ。

ファンの評価はビジュアルだけに留まらない。試合では熾烈な接戦を制し、見事に個人9勝目を獲得。この勝利により個人ランキングも6位まで浮上した。充実の表情で卓を囲む姿に、コメント欄には「中田仕上がってる」「はんぱなく可愛い」といった熱いメッセージが並んだ。

「あらかわいい」と形容されるアイドルとしての華やかさと、勝負どころを逃さないプロ雀士としての鋭さ。その両面を兼ね備えた中田の快進撃は、チームにとっても大きな推進力となっている。自身のキャリアハイを更新し続ける彼女の姿から、今後も目が離せない。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

