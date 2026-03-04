2月22日に宝塚を退団した元雪組トップ娘役で女優の夢白（ゆめしろ）あや（本名山本彩加）が、このほどインスタグラムを開設。退団翌日から4日までに、既に4万人以上のフォロワーを集めている。

「卒業したてほやほやの、あやです。みなさんとのお約束、ちゃんと守ります。ロスになんてさせません！ これからはこの場所で、もっと近くで思いを届けていきます。やっとスタートできるのがうれしくて、せっかちな私は即行動でした。ここでたくさんの方とつながれますように。スピード感を持って情報を更新して行きます!!」と書き込んだ。

この投稿には「ご卒業おめでとう！」「少しはゆっくり休んでね！また会えるの楽しみにしてる」「Museですね。美しすぎる」とコメントが寄せられている。

夢白は東京・杉並出身。2017年（平29）に宝塚音楽学校を卒業後、宝塚歌劇団に103期生として入団した。入団時の成績は4番で、雪組公演「幕末太陽傳／Dramatic“S”!」で初舞台を踏んだ。その後、宙組に配属され同年の「異人たちのルネサンス」で新人公演初ヒロインを務めた。

20年（令元）9月に雪組に組替えとなり、22年12月には雪組トップ娘役に就任した。先月の「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜／Prayer〜祈り〜」東京宝塚劇場公演の千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。

なお、現在は芸能事務所に所属せず個人で活動している。