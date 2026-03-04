ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸「サラサグランド」より、ビジネスシーンにマッチする新しい軸色を2026年3月19日（木）より発売します。カラーはアッシュブラウン、クラウドグレー、チャコールグレー、ディープブルーの4色。実売価格は1650円（税込）。

「サラサグランド」（新軸色）

記事のポイント デジタル化が進むなか、ボールペンに対する価値観が変化し、比較的高くても機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっています。「サラサグランド」は、1本1000円以上の価格帯にも関わらず、250万本以上のヒット商品となっています。

「サラサグランド」は、2016年より発売されている「大人向けサラサ」という位置づけの金属軸のジェルボールペン。機能性やデザインにこだわりを持つユーザーに支持され、累計250万本以上を売り上げています。2020年には、金属軸ボールペンでは珍しく、黒以外のビンテージカラーのインク色10色を加えて展開しています。

↑「サラサグランド」の既存色は金色のクリップを採用しています。

ユーザーからの「ビジネスシーンの服装や持ち物に調和する軸色が欲しい」という声に応え、新色では落ち着いた色合いの軸色に、三価クロムメッキ加工を施した深みのある銀色のクリップとノックが上品に調和するデザインを採用。

金属製のクリップは、可動式のバインダークリップなので、厚手のものに挟むことができます。洋服の胸ポケットや手帳など、挟んで持ち歩くことができます。

あらゆるシーンで使いやすい黒インクを採用し、SARASAならではのさらさらとした書き心地を体感できます。サラサクリップと同じ替芯を使えるので、インクを使い切っても繰り返し使用可能。水性顔料のジェルインクは耐水性に優れ、公式文書でも使えます。

ゼブラ 「サラサグランド」 発売日：2026年3月19日 実売価格：1650円（税込）

