¸ÍÄÍ½ãµ®à¹Åç¥Õ¥¡¥óá¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë´üÂÔ¡Ö¾®±àÁª¼ê¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â½Ð¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê£³£³¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É£Â£Ï£Ó£Ó¤Î¡Öà£Â£Ï£Ó£Ó¡¡£Ó£Å£Ì£Å£Ã£Ô£Å£Ä¡¡£Â£Ù¡¡£Ó£È£Ï£È£Å£É¡¡£Ï£È£Ô£Á£Î£Éá¡¡£Ð£ò£å£ó£ó¡¡£Ð£ò£å£ö£é£å£÷¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¸ÍÄÍ¤ÏÂçÃ«¤¬¸·Áª¤·¤¿ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¡£
¡ÖÃå¤¿»þ¤«¤éÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤ÉºÙÉô¤ËÈé¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÉÊ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥Õ¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤á¤½¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤ÏÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤¬´ó¤»¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÆ±¶¿¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤ë¤È½ã¿è¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ã¿è¤µ¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü³«Ëë¤¹¤ë£×£Â£Ã¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖËÍ¤â¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡£°æÃ¼¡Ê¹°ÏÂ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÉáÃÊ¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹Åç¥«¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£×£Â£Ã¤Ë¤Ï¡Ë¾®±à¡Ê³¤ÅÍ¡ËÁª¼ê¡¢ÎëÌÚ¡ÊÀ¿Ìé¡ËÁª¼ê¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£³·î¤È¤¤¤¨¤Ð¿·À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëµ¨Àá¤À¡£¡Ö´ä¼ê¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ëÁá¤µ¡¢¿Í¤¬Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤¢¤ÈÅÅ¼Ö¤ÎÐ«¤êÊý¡×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±Ø¤¬ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Û¡¼¥à¤ËÃå¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë±Ø¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£