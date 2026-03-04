『ばけばけ』“トキ”高石あかり、第1子妊娠も思いは複雑 涙の告白にネット同情「もらい泣き」「つらい」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第108回）が4日に放送され、トキの妊娠が判明。彼女が涙ながらに複雑な胸中を吐露すると、ネット上には「もらい泣き」「胸が苦しくなる」「つらい」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』トキをおんぶするヘブン
ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受けると、そこで妊娠が判明する。
トキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜。涙を流して喜ぶフミや大興奮の司之介を前にトキも笑顔を見せていたが一転、真剣な表情で「ヘブンさんにはまだ…言わんでおこう思って…」と切り出す。
驚くフミや司之介たちにトキは、ヘブンにフィリピンで滞在記を執筆する仕事の依頼が来ていることを説明。これに“みんなで引き止めよう”と家族が盛り上がると、トキは「だけん、言えんの」とつぶやき「引き止めたいわね…私も…一緒に…ずっと日本で…一緒におりたいわね、ずっと」と涙をこぼす。そして「でも…ヘブンさん…“書く人”になりたい人だけん…だけん…それを私は止めることはできん」と複雑な胸中を打ち明けるのだった。
涙を流していたトキが無理に笑顔を作って「ひとまず誰にも言わんで…待っちょって…」と家族に告げると、ネット上には「もらい泣きしてしまう」「トキの心情を考えると胸が苦しくなる」「最愛の人と100％喜びを分かち合えないのはつらい」などの反響が続出。さらに「トキとヘブンは早く直接会話して」「家族なんだからちゃんと話し合いな」といった投稿も寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
