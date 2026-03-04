桜花賞有力候補の戦線離脱に、ＳＮＳ上では悲鳴が上がっている。

１日に阪神競馬場（芝１６００メートル）で行われた桜花賞トライアル第３３回チューリップ賞・Ｇ２を勝ったタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が左前第一指骨を剥離骨折したことを４日、松下調教師が明かした。

同馬は、デビュー３戦目の新潟２歳Ｓで２着に入ると、アルテミスＳは３着。阪神ＪＦ・Ｇ１も３着と上位争いに加わりながら、悔しい敗戦が続いていたが、２番人気で出走した今年初戦で惜敗続きに終止符を打った。

今年の牝馬クラシック戦線では、無傷２連勝でアルテミスＳを制したフィロステファニが、右前肢の屈腱炎のため引退して繁殖入り。ファンタジーＳを勝ったフェスティバルヒルも左第１指骨剥離（はくり）骨折で離脱（桜花賞で復帰予定）。また、１勝クラスでも、イクイノックスの全妹にあたるイクシードが右前脚の橈（とう）側手根骨を骨折するなど、クラシックを有力視されている素質馬が相次ぐ故障に泣かされた。

さらに、これまで重賞２勝馬が不在で大混戦模様で、出走各レースで上位争いを続けていたタイセイボーグが、チューリップ賞で重賞初制覇を飾ったことで、桜女王の有力候補に名乗りを上げた形になっていた。

タイセイボーグの戦線離脱は、Ｘ（旧ツイッター）でも一時、トレンド入り。「桜花賞ますます難解になってきた」「今年のクラシック戦線、本当に怪我が多いな」「今年のクラシック組怪我多すぎるだろどうしたんだ」「春クラシックは軸でも良いと思っていただけに残念」「どうなってんのこの世代…」「今年の3歳呪われすぎだろ」「骨折ってマジかよ...今年の牝馬でイチオシなのに...」「タイセイボーグ…嘘だよな？」「主役候補が軒並み怪我していくのなんなんだこれは〜」「もう世代ごと呪われてるとしか思えん」などのコメントが寄せられている。