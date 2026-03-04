３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、子役出身の寺田心（１７）が、７歳で同番組に初出演して以来４回目の出演。身長１７８センチでたくましく成長した姿で黒柳徹子を驚かせた。

名子役として名をはせた頃の７歳から１１歳、１４歳と定期的に出演した際の写真が紹介されると「（身長が）よく伸びたわね。よく寝たの？」と黒柳。寺田は「１日９時間とか、寝られる時は寝てました」と答え、「テレビでこうして成長姿が残っているのはうれしいです」と話した。

近況を問われ「筋トレにはまっていて」答え、ジムではベンチプレスで１１５キロを持ち上げられるという。「触ってみますか？」と言われ、上腕と胸を触った黒柳は「すごい！あの顔から想像できない。カチカチ！」と驚きの声をあげた。

筋トレを始めて８〜９か月だという寺田。「（機械を使わない）自重（の筋トレ）を１年くらい続けてたんですけど、ジムに行ってしっかり機械を使ってやるようになって、体重も１０キロ近く増えて、筋肉もしっかりつくようになりました」と話した。

スタジオに用意されたマットの上で、腕で体を支えて体と足を持ち上げる技も披露すると、黒柳は「すごい、すごい！みなさん、寺田心さんですよ、あの小さかった！」と興奮気味に話した。

今はボディービルコンテストのフィジークの大会に出場するのが目標だと明かし、「体のきれいさを求められる競技で、出たいなぁって」と寺田。「ここからもっと体脂肪率を絞っていくので、もっとカチカチになります。５％、６％ぐらいにはもっていきたいです」と意気込みを語った。

これを聞いた黒柳が「そういう夢中になれるものがあるっていいと思わない？」と返すと、寺田は「自分の自己規律にもなりますし、生活習慣も整いますし」と答えていた。