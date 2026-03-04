名古屋がストイコビッチ氏の来場を記念した特別ユニフォームを販売

名古屋グランパスは、4月19日のアビスパ福岡戦に元所属選手のドラガン・ストイコビッチ氏が新しく生まれ変わったパロマ瑞穂スタジアムに来場することを記念し、スペシャルデザインの「百年構想リーグ特別ユニフォーム」を受注販売すると発表した。

かつてピッチを彩ったレジェンドの勇姿が刻まれた一枚に、ファンからは「商売上手」「かっこいい」と大きな反響を呼んでいる。

今回の特別ユニフォームは、現役時代のストイコビッチ氏が背負った背番号10とネームに加え、当時のプレー姿をレイアウトした限定仕様。さらに、背番号とネームはゴールドで彩られ、マッチデーロゴも入る豪華なデザインとなっている。

ストイコビッチ氏は選手として名古屋の黄金時代を築き、引退後には監督としてもクラブを初のJ1制覇に導いた。福岡戦で再び聖地の土を踏む英雄の記念グッズとあって、注目度は極めて高い。

SNS上では「これずるくない？」「きたぁ」「これ買おかな」「これ普通に欲しい」「めっちゃ欲しい」「これは… 購買意欲が激アガリ！」「他サポだけど、これは世代的にもめちゃ欲しい〜！」「商売上手」「かっこいい」「これはずるい」「マッチデーロゴ入り限定デザインとか買うに決まってるやん」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）